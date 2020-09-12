В Азербайджане принято решение о работе развлекательных объектов

В Азербайджане до 30 сентября запрещена деятельность развлекательных объектов, в том числе детских развлекательных объектов (включая и находящиеся на территории бульваров и парков)

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на постановление Кабинета министров Азербайджана.