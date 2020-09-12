https://news.day.az/society/1270264.html В Азербайджане принято решение о работе развлекательных объектов
В Азербайджане принято решение о работе развлекательных объектов
В Азербайджане до 30 сентября запрещена деятельность развлекательных объектов, в том числе детских развлекательных объектов (включая и находящиеся на территории бульваров и парков)
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на постановление Кабинета министров Азербайджана.
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