https://news.day.az/society/1270284.html В Баку на 552 улицах провели усиленную дезинфекцию - ФОТО
В Баку на 552 улицах провели усиленную дезинфекцию - ФОТО
Сегодня структуры Исполнительной власти города Баку провели очередные, 12-е дополнительные усиленные дезинфекционные работы со специальными химическими веществами на 552 улицах столицы, с участием 40 единиц спецтехники и двух тысяч сотрудников, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти Баку.
Эти работы как часть мер, направленных на обеспечение безопасности здоровья столичных граждан, будут продолжены.
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