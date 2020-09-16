Семьи шехидов и лица с инвалидностью получат 1 500 квартир

До сегодняшнего дня министерство труда и социальной защиты населения предоставило 8 172 квартиры членам семьи шехидов и лицам, ставших инвалидами в связи с борьбой за территориальную целостность Азербайджана.

Об этом сказал зампред Агентства социальных услуг Парвиз Сафаров, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, квартиры предоставляются поэтапно: "Лица этой категории ставятся на очередь в местных органах исполнительной власти. После регистрации районные исполнительные органы представляют в минтруда список, который размещается его сайте министерства. Лица этой категории строго в порядке очередности по списку обеспечиваются жильем. В 2017 году семьям этих категорий было предоставлено 315 квартир и частных домов, в 2018 году - 629, в 2019 году - 934. В этом году семьям этих категорий в целом планируется предоставить 1500 квартир и частных домов, из которых 584 уже предоставлены владельцам. До конца года по принципу очередности будут распределены и другие квартиры"