Смягчение карантина не ухудшило ситуацию с COVID-19 в Азербайджане, но риски еще впереди

С начала сентября в Азербайджане поэтапно был смягчен карантин, введенный в стране в связи с пандемией коронавируса. Отменены многие ограничения, заработало метро и сообщение между столицей и регионами.

Тем временем из других стран, смягчивших карантин, приходят тревожные новости. Мировая статистика демонстрирует рост заболеваемости COVID-19. Даже там, где с самого начала пандемии наблюдались наиболее низкие показатели распространения вируса, сегодня переживается всплеск инфекции. Например, в соседней Грузии.

А какова ситуация в Азербайджане после смягчения карантина? С этим вопросом Day.Az обратился к руководителю рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB), инфекционисту Васифу Алиеву.

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"Я бы назвал результаты первой недели после смягчения карантина удовлетворительными. Пока что ситуация остается стабильной и особых всплесков заболеваемости не наблюдается. Один день статистика выше, другой день ниже, но, к счастью, той угрожающей ситуации, что была в июне, в Азербайджане нет", - сказал представитель TƏBİB.

По словам Васифа Алиева, о том, что ситуация стабильна, говорит и положение в наших больницах, куда стало поступать намного меньше больных с коронавирусом. То есть после смягчения карантина негативных тенденций не отмечено.

Вместе с тем, отметил наш собеседник, на примере многих стран, в том числе соседних, можно констатировать, что после смягчения карантина там начался рост заболеваемости. Поэтому нашим гражданам следует продолжать следовать правилам и быть очень осторожными. Риск, исходящий от близкого общения и массовых скоплений людей, очень высок, и несмотря на то, что ситуация удовлетворительная, нельзя исключать возможность повторного роста заболеваемости, подчеркнул инфекционист.

"На мой взгляд, нынешний рост числа заболевших коронавирусом в мире неправильно называть второй волной. Первая волна еще не завершилась и это ее продолжение. Дело в том, что осень - это сезон для инфекционных заболеваний. Как инфекционист, могу прогнозировать возможность некоторого роста у нас показателей в октябре. Все зависит от граждан, которые могут предотвратить такое развитие событий, строго соблюдая правила и проявляя сознательность", - сказал глава рабочей группы TƏBİB.

Лейла Таривердиева