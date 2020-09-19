Смягчение карантина не ухудшило ситуацию с COVID-19 в Азербайджане, но риски еще впереди

С начала сентября в Азербайджане поэтапно был смягчен карантин, введенный в стране в связи с пандемией коронавируса. Отменены многие ограничения, заработало метро и сообщение между столицей и регионами.

Тем временем из других стран, смягчивших карантин, приходят тревожные новости. Мировая статистика демонстрирует рост заболеваемости COVID-19. Даже там, где с самого начала пандемии наблюдались наиболее низкие показатели распространения вируса, сегодня переживается всплеск инфекции. Например, в соседней Грузии.

А какова ситуация в Азербайджане после смягчения карантина? С этим вопросом Day.Az обратился к руководителю рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB), инфекционисту Васифу Алиеву.

"Я бы назвал результаты первой недели после смягчения карантина удовлетворительными. Пока что ситуация остается стабильной и особых всплесков заболеваемости не наблюдается. Один день статистика выше, другой день ниже, но, к счастью, той угрожающей ситуации, что была в июне, в Азербайджане нет", - сказал представитель TƏBİB.

По словам Васифа Алиева, о том, что ситуация стабильна, говорит и положение в наших больницах, куда стало поступать намного меньше больных с коронавирусом. То есть после смягчения карантина негативных тенденций не отмечено.

Вместе с тем, отметил наш собеседник, на примере многих стран, в том числе соседних, можно констатировать, что после смягчения карантина там начался рост заболеваемости. Поэтому нашим гражданам следует продолжать следовать правилам и быть очень осторожными. Риск, исходящий от близкого общения и массовых скоплений людей, очень высок, и несмотря на то, что ситуация удовлетворительная, нельзя исключать возможность повторного роста заболеваемости, подчеркнул инфекционист.

"На мой взгляд, нынешний рост числа заболевших коронавирусом в мире неправильно называть второй волной. Первая волна еще не завершилась и это ее продолжение. Дело в том, что осень - это сезон для инфекционных заболеваний. Как инфекционист, могу прогнозировать возможность некоторого роста у нас показателей в октябре. Все зависит от граждан, которые могут предотвратить такое развитие событий, строго соблюдая правила и проявляя сознательность", - сказал глава рабочей группы TƏBİB.

Лейла Таривердиева