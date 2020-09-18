Завершается строительство железнодорожного тоннеля Забрат-Пиршаги

Строительство железнодорожного тоннеля Забрат-Пиршаги подходит к концу.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в пятницу в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Как передает Day.Az, в структуре отметили, что до сегодняшнего дня были ликвидированы 10 пересечений автомобильных дорог с железнодорожными путями: "На этих территориях построены подземные автомобильные тоннели. На одном из двух строящихся тоннелей, находящегося рядом с остановкой Гёрадиль, работы завершаются. Другой - это железнодорожный тоннель Забрат-Пиршаги, при строительстве которого необходимо было пересадить более 70 деревьев. В ближайшее время начнется сезонная пересадка деревьев, после чего работы будут ускорены".