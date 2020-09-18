Начальник СГБ встретился с курсантами, набравшими высокие баллы

В Службе Государственной Безопасности состоялась встреча членов Коллегии СГБ с группой курсантов, которые набрав высокие баллы, поступили в Академию имени Гейдара Алиева.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на сайт СГБ, начальник СГБ генерал-лейтенант Али Нагиев поздравил курсантов, пожелал им успехов в учебе и рассказал о стоящих перед ними задачах.

Али Нагиев отметил, что поступление в высшее учебное заведение особого назначения, носящего имя общенационального лидера Гейдара Алиева, является честью для любого молодого гражданина Азербайджана и в то же время требует большой ответственности.

Генерал-лейтенант Али Нагиев выразил уверенность, что специфические знания, которые обретут молодые люди в период обучения, они успешно используют в веле надежной защиты независимости и территориальной целостности Родины, безопасности государства. Он также выразил уверенность, что курсанты будут с честью служить обеспечению национальных интересов страны под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Выступившие на встрече курсанты выразили благодарность руководству страны за развитие образования в стране и заботу, которую оказывают молодежи. Они также заявили, что и впредь будут добиваться успехов в обучении для того, чтобы в рядах органов государственной безопасности верно служить своему народу и Родине.

Затем Али Нагиев вручил курсантам подарки.

Стоит отметить, что в этом году количество курсантов, набравших выше 600 баллов значительно выше, чем в предыдущие годы. Самый же высокий балл составил 685 баллов.