В прифронтовой зоне Азербайджана создаются малые хозяйства для семей, привлеченных к программе самозанятости

При поддержке азербайджанских банков в прифронтовой зоне создаются малые хозяйства для семей, привлеченных к программе самозанятости.

Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, в рамках сотрудничества министерства с Центробанком и Ассоциацией банков Азербайджана семьи, привлеченные к программе самозанятости, обеспечиваются активами со стороны банков. Для этих семей на основании их собственного выбора создаются малые хозяйства в области животноводства.

В целом по республике 312 участников программы по выбранной ими сфере деятельности обеспечены со стороны банков товарами и материалами для создания собственного малого бизнеса.

Отметим, что к проекту присоединился 21 банк страны. В рамках сотрудничества предусматривается обеспечить товарами и материалами тысячу участников программы самозанятости.