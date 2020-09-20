Сфера разработки ПО в Азербайджане нуждается в изменениях

Компаниям в Азербайджане необxодимо перестраивать свой цикл разработки программного обеспечения (ПО) в связи с ростом цифровых услуг, развитием технологий и их роли для бизнеса.

Об этом сообщил Trend глава отдела инжиниринга PASHA Bank Вюсал Халилов, передает Day.Az.

По его словам, в первую очередь это касается методологии разработки, которая определяет культуру взаимодействия в организации и отношения с потребителями этих услуг, а затем уже архитектурных и других технический инноваций.

"Применение подходов применяемых ранее только в технологичных компаниях Кремниевой долины сейчас становиться доступным и в других отраслях, в частности в финансовом секторе для которого цифровая трансформация является жизненно важным фактором", - сказал Халилов.

Он подчеркнул, что здесь стоит выделить подход называемый DevOps, подразумевающий автоматизацию многих шагов сборки, разворачивания и поддержания приложений, что кратно сокращает время выхода конечного продукта на рынок.

"Сегодня для внедрения технологий достаточно только иметь мотивацию и время. Куда важнее внедрять не инновации ради инноваций, а то что действительно принесет пользу организации. Мне кажется подход DevOps если не полностью, то хотя бы частично должен применяться во всех организациях, желающих повысить свою эффективность",- подытожил Халилов.

Отметим, что программы по цифровизации и развитию услуг связи составляют основу, которая осуществляется в настоящее время и направлена ​​на превращение Азербайджана в региональный цифровой центр.

Отметим, что DevOps (DEVelopment OPeration) - это набор практик для повышения эффективности процессов разработки (Development) и эксплуатации (Operation) программного обеспечения (ПО) за счет их непрерывной интеграции и активного взаимодействия профильных специалистов с помощью инструментов автоматизации.