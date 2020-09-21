https://news.day.az/society/1272578.html Более 20 выпускников IX классов в Баку удостоены золотых и серебряных значков
Более 20 выпускников IX классов в Баку удостоены золотых и серебряных значков
На основании соответствующего приказа министра образования Азербайджана, 19 выпускников XI классов общеобразовательных учреждений при Управлении образования города Баку награждены золотыми, 7 - серебряными значками.
Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, в приказе указаны имена выпускников, успешно завершивших учебу.
В целом по республике в прошлом учебном году 125 выпускников учебных заведений были награждены золотыми, 76 - серебряными значками.
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