Более 20 выпускников IX классов в Баку удостоены золотых и серебряных значков

На основании соответствующего приказа министра образования Азербайджана, 19 выпускников XI классов общеобразовательных учреждений при Управлении образования города Баку награждены золотыми, 7 - серебряными значками.

Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, в приказе указаны имена выпускников, успешно завершивших учебу.

В целом по республике в прошлом учебном году 125 выпускников учебных заведений были награждены золотыми, 76 - серебряными значками.