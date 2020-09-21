Агентство пищевой безопасности Азербайджана запустило новые модули информсистемы

Для оптимизации работы Агентства пищевой безопасности и внедрения инновационных технологий в сфере автоматизации бизнес-процессов, интеграции с другими госструктурами, регистрации субъектов предпринимательства и обеспечения прозрачной бизнес-среды запущен ряд модулей Информационной системы Агентства пищевой безопасности, Day.Az со ссылкой на Trend.

Предприниматели пищевой сферы могут войти в "личный кабинет" системы, используя ASAN İmza или ASAN Login.

Посредством этой системы осуществляется регистрация и ведение государственного реестра субъектов предпринимательства этой сферы, внесение изменений в государственный реестр, предоставление сертификатов пищевой безопасности на импортируемую пищевую и фасовочную продукцию, импорт средств защиты растений и агрохимических веществ, предоставление заключения на импорт продукции, касающейся ветеринарного контроля и пр.

С целью обеспечения прозрачности и оперативности проверок в рамках этой системы инспекторы экипируются нагрудными камерами и планшетами. Ход проверок фиксируется камерой с последующим внесением в систему посредством интерфейса на планшетах, попадая в итоге в единую информационную базу. Все образцы, поступающие в лабораторию Агентства, будут промаркированы посредством баркода и QR-кода.

Также Агентство разработало две электронные услуги, интегрировав их в портал "Электронное правительство". Государственные информационные системы Агентства (серверы) и резервы размещены в Data- центре министерства транспорта, связи и высоких технологий.

В 2021-2025годах Агентство планирует создать новые модули.