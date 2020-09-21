https://news.day.az/society/1272619.html В Баку продолжаются мероприятия по борьбе с незаконной парковкой
В Баку продолжаются мероприятия по борьбе с незаконной парковкой
Бакинское транспортное агентство (БТА) продолжает принимать меры для предотвращения случаев неправильной парковки.
Об этом в понедельник сообщили Day.Az в Агентстве.
"В рамках данных мероприятий сотрудники Агентства, оснащенные планшетами со специальными программами, осуществляют контрольные меры. Также для предотвращения случаев неправильной парковки используются камеры видеонаблюдения системы интеллектуального контроля", - сказали в Агентстве.
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