В Баку продолжаются мероприятия по борьбе с незаконной парковкой

Бакинское транспортное агентство (БТА) продолжает принимать меры для предотвращения случаев неправильной парковки.

Об этом в понедельник сообщили Day.Az в Агентстве.

"В рамках данных мероприятий сотрудники Агентства, оснащенные планшетами со специальными программами, осуществляют контрольные меры. Также для предотвращения случаев неправильной парковки используются камеры видеонаблюдения системы интеллектуального контроля", - сказали в Агентстве.