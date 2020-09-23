Сегодня в Азербайджане 7 школьников заразились коронавирусом

Министерство образования Азербайджана объявило о сегодняшней ситуации в связи с COVID-19 в общеобразовательных учреждениях.

Как сообщили Day.Az в министерстве, сегодня число студентов, имеющих температуру тела выше 37 градусов, составило 59, число сотрудников - 4. 

Сегодня число зараженных коронавирусом учащихся составило 7, сотрудников - 6 человек.