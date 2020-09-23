https://news.day.az/society/1273424.html Сегодня в Азербайджане 7 школьников заразились коронавирусом - ФОТО
Сегодня в Азербайджане 7 школьников заразились коронавирусом - ФОТО
Министерство образования Азербайджана объявило о сегодняшней ситуации в связи с COVID-19 в общеобразовательных учреждениях.
Как сообщили Day.Az в министерстве, сегодня число студентов, имеющих температуру тела выше 37 градусов, составило 59, число сотрудников - 4.
Сегодня число зараженных коронавирусом учащихся составило 7, сотрудников - 6 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре