https://news.day.az/society/1273439.html В Билясуваре Mercedes столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Билясуваре Mercedes столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Билясуваре произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль марки Mercedes столкнулся с трактором. В результате погиб 1 человек, несколько человек получили тяжелые травмы.
Пострадавшие были госпитализированы в Билясуварскую районную центральную больницу.
В настоящее время устанавливаются личности погибшего и пострадавших, ведется расследование.
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