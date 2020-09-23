В Билясуваре Mercedes столкнулся с трактором, есть пострадавшие

В Билясуваре произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль марки Mercedes столкнулся с трактором. В результате погиб 1 человек, несколько человек получили тяжелые травмы.

Пострадавшие были госпитализированы в Билясуварскую районную центральную больницу.

В настоящее время устанавливаются личности погибшего и пострадавших, ведется расследование.