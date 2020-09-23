https://news.day.az/society/1273483.html В Азербайджане обнародованы результаты приема в высшие учебные заведения
В Азербайджане обнародованы результаты приема в высшие учебные заведения
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты приема в высшие учебные заведения.
Об этом сообщили Day.Az в ГЭЦ,
Согласно сообщению, абитуриентам уже отправляются СМС-оповещения о результатах приемного конкурса.
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