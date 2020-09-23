В Азербайджане обнародованы результаты приема в высшие учебные заведения

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты приема в высшие учебные заведения.

Об этом сообщили Day.Az в ГЭЦ,

Согласно сообщению, абитуриентам уже отправляются СМС-оповещения о результатах приемного конкурса.