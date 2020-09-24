https://news.day.az/society/1273692.html В центре Баку обнаружили большую змею - ФОТО - ВИДЕО
В центре Баку обнаружили большую змею - ФОТО - ВИДЕО
В одном из паркингов на территории Насиминского района Баку владелец автомобиля обнаружил и убил большую змею, сообщает Day.Az.
По его словам, он припарковал свой автомобиль, а по возвращении заметил под колесом пресмыкающееся.
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