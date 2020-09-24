В центре Баку обнаружили большую змею

В одном из паркингов на территории Насиминского района Баку владелец автомобиля обнаружил и убил большую змею, сообщает Day.Az.

По его словам, он припарковал свой автомобиль, а по возвращении заметил под колесом пресмыкающееся.