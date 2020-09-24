https://news.day.az/society/1273799.html В бакинской квартире нашли тела двух женщин
В бакинской квартире нашли тела двух женщин
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) "112" поступило обращение о том, что в жилом массиве Ени Гюнешли Сураханского района Баку два человека оказались в беспомощном состоянии в запертой квартире, передает АПА.
Как сообщили в МЧС, прибывшие по адресу спасатели Службы спасения особого риска министерства вскрыли дверь.
При осмотре квартиры совместно с сотрудниками полиции были обнаружены тела двух женщин. Тела направлены на экспертизу.
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