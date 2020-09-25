Госслужба Азербайджана рассказала, сколько может длиться отпуск

Если работники используют отпуск, разделив их на части, то продолжительность одной из частей не должна быть менее двух недель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во время прямой трансляции в социальной сети на тему "Регулирование рабочего времени в трудовом законодательстве" сказал заведующий отделом Государственной службы инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Эльшан Тагиев.

По его словам, отпуск предназначен для восстановления нормальной работоспособности сотрудника.

"Тот факт, что работники берут отпуск на один, два или три дня нецелесообразно. В законодательстве есть требование, по которому отпуск не может быть менее двух недель. Было бы лучше, если работники делили отпуск на два, а в необходимых случаях на три части. Делить отпуск на большее количество частей нецелесообразно", - подчеркнул Тагиев.

Он сказал, что если за календарный год работник имеет право на отпуска за два года, то в течение этого календарного года он может использовать отпуска за те два года как по отдельности, так и вместе.