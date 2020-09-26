Рамин Байрамлы: Оперштаб обсуждает смягчение карантина в Азербайджане

Оперативный штаб обсуждает дальнейшее смягчение карантина в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава TƏBİB Рамин Байрамлы.

Говоря о скором открытии торговых центров и разрешении на проведение свадеб и других подобных торжеств, Байрамлы отметил, что готовятся определенные правила.

"Пакет этих правил будет утвержден, и если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, то, иншаллах, Оперативный штаб примет решение. Общественность будет об этом проинформирована", - сказал Байрамлы.

Депутаты, эксперты и специалисты в последние дни говорят о возможности разрешить проводить массовые торжества - при соблюдении определенных ограничений, а также открыть для посетителей моллы и крупные торговые центры. В качестве причин для этого называют стабильную эпидемиологическую ситуацию а также то, что в сфере ритейла и ресторанном бизнесе занято, только по официальным оценкам, более 150 000 человек.

Предлагается разрешить работу ТЦ с 1 октября, а проведение свадеб - с 1 ноября текущего года.

Нынешний режим карантина в Азербайджане действует до 1 октября.



М. Расулов