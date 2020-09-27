Тайны Баку: История “Башни с часами” на бакинском бульваре

Кто-то называл ее "башней с часами", кто-то утверждал, что это старая нефтяная вышка. Были и такие, кто говорил что это старая телебашня...

"Башню с часами", которой к моменту постройки, понятное дело, не было даже в проекте, возвели на бакинском бульваре 28 апреля 1936 г., в день 16-летия со дня создания Азербайджанской Советской Социалистической Республики. Назначение сей конструкции с внушительной высотой - 75 м - парашютная вышка, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Дело в том, что в те годы занятие парашютным спортом в рамках норм ГТО было в СССР страшно популярным. Парашютные вышки возводились чуть ли не во всех крупных городах Союза и даже в мелких в местах народных гуляний, в парках отдыха и т.п.

Прыгать с парашютом считалось престижным, модным, даже необходимым, т.к. молодежь воспитывали в военно-спортивном духе. А прыжки с парашютом не что иное, как проверка на храбрость и хорошая тренировка.

Другие "патриотические" виды спорта - стрелковый, мотоциклетный, планерный, а также авиамоделирование и кружки противохимической обороны были очень популярны.

Появление в Баку модной вышки было связано с необходимостью привлечения молодежи в ряды ОСОАВИАХИМа, предтечи ДОСААФ. Тогда появился лозунги "Все на самолет!", молодежь откликнулась, пошла записываться в ряды парашютистов, а затем и в ряды пилотов.

К вопросу о том, как должна выглядеть парашютная вышка в Баку, подошли с позиций местных реалий и особенностей и сконструировали вышку в виде почти полной копии нефтяной вышки. Тогда она была сделана с учетом сильных бакинских ветров.

Имя того конкретного конструктора, кто придумал парашютную вышку, история до нас не донесла. Однако есть версия, что автором вышки был Г.Н. Бержец, по чьему проекту до 1930 г. строились буровые сварные полураскосного типа вышки высотой в 41 м. Версия была выдвинута бакинским исследователем и писателем Генадием (одно н) Леоновым на основе сравнительного визуального анализа четырех типов буровых вышек тех лет.

На эту версию играет еще и та информация, что буровая вышка Бержеца полураскосного типа была настолько удачной конструкции, что в 1936 г. Главнефть обязала подведомственные нефтетресты приступить к строительству металлических вышек именно этого типа.

Еще одно доказательство авторства Бержеца - публикация на сайте baku.ru автором Beton рассказа "Прыжок с вышки", в котором есть такие строки: "...мы браво направились к вышке. Той самой, которая была создана инженером Бержец из конструкций завода "Бак.рабочий" и 28 апреля 1936 года приступила к своим хлопотным обязанностям".

Леонов приводит и такие доказательства версии, что автором парашютной вышки был Бержец: статья конструктора Э.Асриянца "История одной вышки", опубликованной в №8 журнала "Крылья Родины" за 1988 г., где четко указан автор парашютной вышки в Баку - Г.Бержец, и упоминание об интервью с "доктором технических наук Бержецом, конструктором Бакинской парашютной вышки" опубликованное 23 июня 1976 г. в статье под названием "Перешагнувшая сорокалетие".

По официальной же версии это было коллективное творчество специалистов конструкторского бюро машиностроительного завода "Бакинский рабочий". Инициатива обратиться к этим специалистам исходила от Бакинского городского совета.

Любопытно, что в те годы не на каждом заводе СССР можно было спроектировать и изготовить такой сложный объект, а Баку отличался мощной технической базой по изготовлению металлоконструкций.

Сразу же после установки вышка стала очень популярной, спрыгнуть с парашютом мог каждый желающий в любой день. Если, конечно, не было ветра. Прыжок был зачастую одним из способов покрасоваться перед девушкой: хоть и небольшой, но подвиг. Но делали это не только парни, но и девушки.

Было несколько площадок разной высоты, с которых можно было совершить прыжок. Конечно, парашют опускался не в "свободном падении", а на тросе, прикрепленном к механизму замедления - что-то вроде системы блока с противовесом.

Что превращало "подвиг" в простой, в общем-то, аттракцион, ведь купол парашюта был постоянным, не складывался. Проблемы возникали лишь у тех, у кого был легкий вес: они не могли преодолеть тяжесть противовеса, и смельчак надолго зависал между небом и землей. А на земле радостные зеваки комментировали его смешные подергивания в воздухе и смеялись...

Как вспоминал ныне покойный Фархад Агамалиев, журналист, сценарист, обозреватель газеты "Культура": "...Очень давно, почти жизнь назад... на пятачке возле только что сооруженной на бульваре парашютной вышки вечерами играл духовой оркестр. Звучали старые, довоенные еще вальсы, танго и фокстроты... Словно гигантский белый цветок, то и дело зависал над ними купол парашюта, даря все новым и новым бакинцам иллюзию полета. Рядом шелестело море, басами и альтами перекликались суда..."

Продолжалось так до 60-х, пока не приключился несчастный случай, который повлек за собой гибель прыгуна. Вышку закрыли. Долгое время она стояла без дела, и ее даже собрались демонтировать, как и аналогичную вышку, построенную в парке им. Дзержинского. От сноса вышку спас слух, что автором ее является тот самый Владимир Шухов (Нефтяной Азербайджан стал передовым в нефтяной области во многом благодаря инженеру Шухову). И вышку решили сохранить как памятник архитектуры, предварительно покрасив.

В 70-е в моду стали входить всевозможные информационные табло, бегающие гирлянды и т.п., и на одном из заседаний городских властей решили использовать вышку в качестве "постамента" для информационного табло данных температуры воздуха, моря, давления и скорости ветра.

Поручили эту работу ПО "Азерэлектротерм", гендиректором которого был Е.Г. Протоковец. Выяснилось, что в Баку специалиста по такой электронике нет, и пригласили специалиста из Москвы. В лаборатории "Азерэлектротерма" разработали и собрали электросхему, в отделе художественного конструирования проработали пропорции табло и высоту подвески, на заводе изготовили конструкцию. В результате этих совместных усилий в Баку появилась новая достопримечательность.