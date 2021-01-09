https://news.day.az/society/1305457.html В Азербайджане не будет работать общественный транспорт - ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
В Азербайджане не будет работать общественный транспорт - ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
Согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров, принятого в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в выходные в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане приостанавливается работа общественного транспорта.
Как передает Day.Az, в эти выходные до 06:00 11-го января общественный транспорт на всей территории страны работать не будет.
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