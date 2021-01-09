В Азербайджане не будет работать общественный транспорт

Согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров, принятого в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в выходные в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане приостанавливается работа общественного транспорта.

Как передает Day.Az, в эти выходные до 06:00 11-го января общественный транспорт на всей территории страны работать не будет.