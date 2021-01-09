В Тертере оштрафовали репетитора за нарушение правил карантинного режима

Сотрудники Тертерского районного отдела полиции во время несения службы по обеспечению соблюдения  правил особого карантинного режима, принятых оперативным штабом при Кабинете министров, выявили, что Мехрибан Мехтиева  осуществляла репетиторскую деятельность в принадлежащем ей частном жилом доме, расположенном на территории района.

Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), М.Мехтиева была оштрафована по соответствующей статье Кодекса об административных проступках за нарушение правил особого карантинного режима, родителям 11 учеников было сделано предупреждение.