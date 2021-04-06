В Азербайджане вакцинированным лицам могут быть предоставлены льготы

Если в Азербайджане из-за роста числа заражений карантин будет ужесточен и будут применены SMS-разрешения, то вакцинированным лицам могут быть предоставлены определенные льготы, хотя это пока не предусмотрено, сказал Trend доктор медицинских наук Адиль Гейбулла, передает Day.Az.

По его словам, у вакцинированных формируется иммунитет, поэтому применять ограничения в их отношении будет неправильно.

Врач считает, что льготы могут касаться только тех, кто прошел полную вакцинацию, то есть привился двумя дозами: "Льготы должны распространяться на тех лиц, у которых с введения первой дозы прошло 42 дня, но с условием быть вакцинированным и второй дозой, потому что после вакцинации иммунитет против вируса формируется в организме именно за это время.

Гейбулла напомнил, что вакцинация против коронавируса в Азербайджане началась в январе этого года, и добавил, что вакцина, формируя искусственный иммунитет у человека, предотвращает тяжелое течение болезни и устраняет риск летального исхода.