https://news.day.az/society/1331781.html Стали известны подробности ареста бывшего владельца магазинов "Ideal"
Стали известны подробности ареста бывшего владельца магазинов "Ideal"
Стали известны подробности ареста бывшего владельца магазинов "Ideal" Ильгара Исмаилова.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, у следствия появились основательные подозрения в том, что Исмаилов злоупотребил своим положением в 2011-2017 годах и присвоил около 680 тысяч манатов.
Ему были предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 и 308.2 Уголовного кодекса, и он был заключен под стражу решением Бинагадинского районного суда.
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