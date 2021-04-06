Стали известны подробности ареста бывшего владельца магазинов "Ideal" Ильгара Исмаилова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, у следствия появились основательные подозрения в том, что Исмаилов злоупотребил своим положением в 2011-2017 годах и присвоил около 680 тысяч манатов.

Ему были предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 и 308.2 Уголовного кодекса, и он был заключен под стражу решением Бинагадинского районного суда.