https://news.day.az/society/1331910.html Выявлены ли случаи заражения COVID-19 среди животных в Азербайджане?
Выявлены ли случаи заражения COVID-19 среди животных в Азербайджане?
Институт продовольственной безопасности Азербайджана (AQTİ) начал научно-исследовательские работы по изучению распространения COVID-19 среди домашних животных (собак и кошек), передает Day.Az.
Как сообщили в агентстве, проект имеет большое научное значение с точки зрения выявления причин распространения коронавируса среди животных, а также профилактических мер, осуществляемых с целью предотвращения циркуляции вируса в окружающей среде.
В настоящее время продолжается отбор соответствующих образцов (крови и мазка) у собак и кошек, обследованных в ветеринарных клиниках Баку и Абшеронского района, а также содержащихся в приютах.
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