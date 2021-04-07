Выявлены ли случаи заражения COVID-19 среди животных в Азербайджане?

Институт продовольственной безопасности Азербайджана (AQTİ) начал научно-исследовательские работы по изучению распространения COVID-19 среди домашних животных (собак и кошек), передает Day.Az.

Как сообщили в агентстве, проект имеет большое научное значение с точки зрения выявления причин распространения коронавируса среди животных, а также профилактических мер, осуществляемых с целью предотвращения циркуляции вируса в окружающей среде.

В настоящее время продолжается отбор соответствующих образцов (крови и мазка) у собак и кошек, обследованных в ветеринарных клиниках Баку и Абшеронского района, а также содержащихся в приютах.