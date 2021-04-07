https://news.day.az/society/1332054.html В Товузе предотвратили проведение свадьбы
В Товузе предотвратили проведение свадьбы
Сотрудники Товузского РОП предотвратили организацию свадебного торжества в селе Хатынлы в нарушение особого карантинного режима.
Об этом сообщает Day.Az со сылкой на гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД Азербайджана.
В отношении троих участников мероприятия составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных проступках (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) и выписан штраф в размере 200 манатов каждому.
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