https://news.day.az/society/1333023.html В Мингячевире мотоцикл врезался в столб - водитель погиб
В Мингячевире мотоцикл врезался в столб - водитель погиб
В Мингячевире произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла возле ресторана "Dəli Kür".
Мотоцикл, не справившись с управлением, врезался в столб на обочине дороги. В результате происшествия водитель транспортного средства Нехматов Ариф Самендер оглу 1975 года рождения скончался от полученных травм.
По факту проводится расследование.
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