В Мингячевире мотоцикл врезался в столб

В Мингячевире произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла возле ресторана "Dəli Kür".

Мотоцикл, не справившись с управлением, врезался в столб на обочине дороги. В результате происшествия водитель транспортного средства Нехматов Ариф Самендер оглу 1975 года рождения скончался от полученных травм.

По факту проводится расследование.