В Балакене пресечено проведение церемонии обручения

В Балакене участники торжества по случаю обручения привлечены к административной ответственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате мер, проведенных сотрудниками Балакенского районного отдела полиции, в частном жилом доме, расположенном в селе Ититала, было установлено проведение церемонии обручения с нарушением санитарно-карантинных правил.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, при проверке адреса выяснилось, что житель села Самед Абдуллаев организовал обручение своей дочери с участием более 30 гостей. Полицейские приняли соответствующие меры в соответствии с законодательством в отношении хозяина дома, гостей и лиц, организовавших церемонию.