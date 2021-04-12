У актера фильма «Bəxt üzüyü» брат и сестра скончались от COVID-19

Известный по роли Гусейна в фильме "Bəxt üzüyü" актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Айшад Мамедов потерял брата и сестру, которые не смогли побороть коронавирус.

Об этом сайту Axsam.az рассказала дочь заслуженного артиста А.Мамедова Мелек Мамедова, передает Day.Az.

Напомним, что, по официальным данным на 11 апреля, в Азербайджане выявлено еще 2414 случаев заражения коронавирусом, 1695 человек вылечились, 36 - скончались. В целом в Азербайджане было выявлено 285.993 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 250.708 человек вылечились, 3915 - скончались, число активных больных на данный момент составляет 31.370 человек.