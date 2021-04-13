Названы зарубежные вузы, чьи дипломы не признаются в Азербайджане.

Как сообщили АПА в Министерстве образования, из 678 обращений 493 были одобрены и предъявлены соответствующие справки, передает Day.Az.

По 185 обращениям приняты отрицательные решения.

Агентство также опубликовало список учебных заведений, дипломы которых в первом квартале 2021 года не были признаны. 197 заявок приходится на учебные заведения в Украине, 170 - в Турции, 167 - в России, 50 - в Грузии, 11 - в Великобритании, и 83 - в других странах.

В целом 29% отрицательных решений, принятых в течение квартала, касались следующих 10 высших учебных заведений:

1. Тбилисский гуманитарный учебный университет (12)

2. Киевский институт водного транспорта им. Г. П. Конашевича-Сагайдачного (6)

3. Харьковский национальный экономический университет имени Симова Кузнеца (6)

4. Одесский государственный экологический университет (5)

5. Тбилисский открытый учебный университет (5)

6. Украинский государственный университет железнодорожного транспорта (5)

7. Московский финансово-промышленный университет "Синергия" (4)

8. Полтавский университет экономики и торговли (4)

9. Волжский государственный университет водного транспорта (4).

10. Европейский университет (Грузия) (4)