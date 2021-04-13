В Азербайджане вносится изменение в законодательство в связи с шехидами.

Как сообщает Day.Az, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) на обсуждение был вынесен законопроект о внесении изменений в закон "Об увековечивании памяти шехидов и льготах семьям шехидов".

Согласно изменению, в электронной информационной системе структуры, которая будет определена соответствующим органом исполнительной власти, предлагается создать реестр лиц, получивших статус шехида, а также реестр членов их семей.

Данное изменение направлено на создание единой информационной базы по шехидам и членам их семей, а также на автоматизацию сбора, хранения и поиска соответствующей информации. Создание реестра также позволит в дальнейшем отказаться при оформлении соответствующих документов от бумажных носителей, устанавливать в режиме реального времени статус и т.д.

После обсуждений законопроект был принят во втором чтении большинством голосов.