В Азербайджане повысились зарплаты этих лиц

На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) 13 апреля в первом чтении обсуждался проект поправок в закон "О прохождении службы в органах прокуратуры", добавлена статья 21.2-1, сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Согласно ей, сотрудники прокуратуры будут получать прибавку к должностному окладу каждый месяц в размере, эквивалентном их должностному окладу.

Еще одно изменение связано с выплатой компенсаций сотрудникам прокуратуры, проживающим в арендованном жилье, а также членам их семей.

Досрочное присвоение звания прокурорскому работнику может быть присвоено по истечении не менее половины срока пребывания в звании. Допуск к присвоению досрочного и внеочередного званий будет возможен только дважды за время службы сотрудника в надзорном органе.

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в первом чтении.