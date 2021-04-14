Массовые ифтары могут привести к росту инфицирования коронавирусом

"К сожалению, и этот месяц Рамазан совпал с пандемией. С этой точки зрения тем, кто постится, и верующим лучше отказаться от массовых собраний и ифтаров".

Об этом АПА сообщил сотрудник Управления мусульман Кавказа, теолог Самид Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, ифтар целесообразнее проводить в кругу семьи: "Тем, кто может себе это позволить, целесообразнее оплачивать ифтары, организуемые в детских домах, домах престарелых и малообеспеченных лиц. Потому что проведение массовых ифтаров может привести к росту инфицирования коронавирусом. Человек, присутствующий там, может стать переносчиком болезни, занести ее домой и распространить среди членов семьи. Поэтому лучше не устраивать подобные церемонии".