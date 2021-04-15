В Азербайджане выявлено 2 317 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 2 317 случаев заражения коронавирусом, 2 109 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

36 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 294 211 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 257 942 человека вылечились, 4045 скончались, число активных больных - 32 224. За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 14 207 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период - 3 068 679 тестов.