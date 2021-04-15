Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 28 600 человек.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 23 891, вторую дозу получили 4709 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 271 781, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 837 304, вторую дозу получили 434 487 человек.