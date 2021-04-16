Пропавшая в Хырдалане женщина найдена в Турции

30-летняя Алиева Джамиля Тельман гызы, объявленная ранее пропавшей без вести в городе Хырдалан Абшеронского района, находится в Турции.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщила ее сестра.

По ее словам, вчера вечером им позвонила сестра и объяснила причины ухода из семьи.

Оказалось, что Дж.Алиева уехала в Турцию работать с помощью своей подруги:

"Чтобы убедиться в достоверности ее слов, родные и знакомые пошли посмотреть место ее жительства. Наши опасения оказались необоснованными".

Напомним, что в начале апреля была распространена информация о пропаже без вести 30-летней Алиевой Джамили Тельман гызы, проживающей в Хырдалане. Позже МВД начало расследование исчезновения женщины. В результате расследования стало известно, что Алиева 1 апреля уехала в Турцию.