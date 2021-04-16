В Азербайджане с банковских карт стали снимать НДС?

В последнее время в азербайджанском сегменте Сети распространяется информация о получении некоторыми лицами уведомлений о снятии с их карт крупных сумм. Граждане сообщают, что у них требуют налог на добавленную стоимость (НДС), который не был взыскан за услуги, приобретенные за рубежом в предыдущий период.

Как заявила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики, согласно законодательству, банки обязаны удерживать НДС с сумм, уплаченных за услуги (работы), которые были приобретены посредством электронной торговли не состоящими на учете в налоговых органах физическими лицами, передает Day.Az.

В этом случае банки выступают в роли налоговых агентов, рассчитывают и обеспечивают уплату НДС по каждой транзакции.

Госслужба сообщает, что никаких новых изменений в налоговом законодательстве страны нет, также не вводилось новых положений, устанавливающих дополнительные налоговые обязательства для граждан и налогоплательщиков.

18-процентная ставка НДС по безналичным платежам посредством банковских карт взимается со счета гражданина банками только при приобретении им работ или услуг за рубежом посредством электронной торговли.

Платежи физлиц в рамках электронной торговли с зарубежными предприятиями и организациями не облагаются банками НДС в следующих случаях:

- оплата покупки товаров из-за рубежа;

- оплата услуг по бронированию гостиничных услуг и авиабилетов за рубежом;

- оплата работы или услуг за рубежом лично.

Также уплата штрафов, примененных в отношении гражданина госструктурой, посредством банковских карт не облагается НДС.

Дополнительный НДС не взимается и с безналичных сумм, выплачиваемых предприятиям и организациям, действующим на территории страны. Так, сумма НДС отражается в чеках об оплате товаров, работ и услуг, приобретенных у действующих в стране налогоплательщиков.