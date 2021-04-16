Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 27 542 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 22 034, вторую дозу получили 5 508 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 299 323, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 859 338, вторую дозу получили 439 985 человек.