https://news.day.az/society/1334745.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 27 542 человека.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 22 034, вторую дозу получили 5 508 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 1 299 323, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 859 338, вторую дозу получили 439 985 человек.
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