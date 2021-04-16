Поселок Суговушан почти полностью обеспечен электроэнергией

Работы по обеспечению электроэнергией поселка Суговушан близятся к концу.

Как сообщили в пятницу Day.Az в ОАО "Азеришыг", в настоящее время прокладываются линии электропередачи из Тертерской подстанции в поселок Суговушан с использованием изолированных 35-киловольтных кабелей.

"Наряду с этим в самом поселке создана внутренняя сеть. Работа в этом направлении близится к завершению", - добавили в ОАО.