https://news.day.az/society/1334811.html В Губадлы обнаружены боеприпасы, брошенные армянами
В Губадлы обнаружены боеприпасы, брошенные армянами
Сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия по обнаружению на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана оружия и боеприпасов.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе проведенных сотрудниками Губадлинского районного отдела полиции мероприятий на оставленных армянами военных позициях на территории района были обнаружены 118 минометных снарядов и 181 взрыватель к ним.
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