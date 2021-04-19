Врач предупредил девушек, носящих медицинские маски

При ношении масок необходимо очищать кожу лица антисептиками, а не умываться мылом.

Об этом в эфире ARB24 сказал врач-дерматолог Шовги Зейналов, передает Day.Az.

Он порекомендовал отдавать предпочтение защитным средствам из хлопка, поскольку они более безопасны для кожного покрова, и рассказал о вреде использования тонального крема в данных обстоятельствах.

"Тональный крем закупоривает поры и не дает коже дышать, а это способствует размножению микробов", - добавил дерматолог.