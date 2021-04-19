https://news.day.az/society/1335144.html Врач предупредил девушек, носящих медицинские маски - ВИДЕО
Врач предупредил девушек, носящих медицинские маски - ВИДЕО
При ношении масок необходимо очищать кожу лица антисептиками, а не умываться мылом.
Об этом в эфире ARB24 сказал врач-дерматолог Шовги Зейналов, передает Day.Az.
Он порекомендовал отдавать предпочтение защитным средствам из хлопка, поскольку они более безопасны для кожного покрова, и рассказал о вреде использования тонального крема в данных обстоятельствах.
"Тональный крем закупоривает поры и не дает коже дышать, а это способствует размножению микробов", - добавил дерматолог.
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