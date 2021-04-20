Ожидается сильный ветер

Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) распространило информацию в связи с предстоящим ухудшением погоды.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, с полудня 21 апреля до полудня 23 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер временами будет усиливаться до 15-20 м/с, иногда до 23-28 м/с.

В некоторых северных и западных районах Азербайджана с 21 апреля до вечера 23 апреля ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, град. Западный ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. В реках возможно повышение уровня воды.