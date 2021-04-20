https://news.day.az/society/1335671.html В Исмаиллы оштрафован организатор застолья
В Исмаиллы оштрафован организатор застолья
Сотрудники полиции установили, что в одном из домов на территории села Миджан Исмаиллинского района было организовано застолье, сообщает Day.Az со ссылкой на шекинскую региональную группу пресс-службы МВД.
Правоохранители прибыли по указанному адресу, провели профилактическую беседу с владельцем дома Керемом Юсубовым. В его отношении были приняты соответствующие меры.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре