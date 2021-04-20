В Исмаиллы оштрафован организатор застолья

Сотрудники полиции установили, что в одном из домов на территории села Миджан Исмаиллинского района было организовано застолье, сообщает Day.Az со ссылкой на шекинскую региональную группу пресс-службы МВД.

Правоохранители прибыли по указанному адресу, провели профилактическую беседу с владельцем дома Керемом Юсубовым. В его отношении были приняты соответствующие меры.