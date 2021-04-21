https://news.day.az/society/1335798.html В Агстафе оштрафованы организаторы поминок - ФОТО
В Агстафе оштрафованы организаторы поминок - ФОТО
Сотрудники Агстафинского районного отдела полиции в ходе рейда выявили факт организации поминок в нарушение особого карантинного режима.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на гянджинскую региональную группа пресс-службу МВД Азербайджана.
Мероприятие было прекращено. В отношении его организаторов составлены протоколы об административном правонарушении и выписаны штрафы.
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