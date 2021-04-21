В Агстафе оштрафованы организаторы поминок

Сотрудники Агстафинского районного отдела полиции в ходе рейда выявили факт организации поминок в нарушение особого карантинного режима.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на гянджинскую региональную группа пресс-службу МВД Азербайджана.

Мероприятие было прекращено. В отношении его организаторов составлены протоколы об административном правонарушении и выписаны штрафы.