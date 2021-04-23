Запыленность воздуха в Баку к вечеру уменьшится

По итогам очередных мониторингов, проведенных сотрудниками Национальной гидрометеорологической службы, 23 апреля ночью и утром содержание пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове превысила норму в 5,9 раз.

Как передает Day.Az, 22 апреля в течение дня было отмечено среднее, а в отдельные часы - высокое загрязнение пылью. Среднесуточная плотность пыли превышала норму в 3.2 раза, а в отдельные часы - в 4.7 раза.

Отметим, что наблюдаемая в настоящее время пыльная погода имеет локальный характер, вызвана подъемом в верхние слои атмосферы масс пыли, сформировавшихся на производственных площадях и в верхней части почвы в результате усиления северо-западного ветра.

В результате постепенного ослабления с вечера сильного северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове (до 8-13 м/с) ожидается снижение концентрации пыли в воздухе.