О фактической погоде в Азербайджане

На территории Азербайджана сохраняется нестабильная погода.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

По информации на 13:00 первого мая, в некоторых районах Азербайджана прошли дожди и грозы.

В Лерике и Лянкяране выпало пять миллиметров осадков, в Ярдымлы и Садараке - четыре, Гедабее, Ордубаде, Нахчыване - три, Нефтчале и Шаруре - два, в Шахбузе, Дашкесане, Барде, Сабирабаде, Джафархане, Сальяне, Билясуваре и Астаре - один миллиметр.

Нестабильная погода на территории Азербайджана сохранится до полудня третьего мая, днем осадки прекратятся, ожидается умеренный северо-восточный ветер.