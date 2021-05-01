https://news.day.az/society/1339005.html О фактической погоде в Азербайджане
О фактической погоде в Азербайджане
На территории Азербайджана сохраняется нестабильная погода.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.
По информации на 13:00 первого мая, в некоторых районах Азербайджана прошли дожди и грозы.
В Лерике и Лянкяране выпало пять миллиметров осадков, в Ярдымлы и Садараке - четыре, Гедабее, Ордубаде, Нахчыване - три, Нефтчале и Шаруре - два, в Шахбузе, Дашкесане, Барде, Сабирабаде, Джафархане, Сальяне, Билясуваре и Астаре - один миллиметр.
Нестабильная погода на территории Азербайджана сохранится до полудня третьего мая, днем осадки прекратятся, ожидается умеренный северо-восточный ветер.
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