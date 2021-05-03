https://news.day.az/society/1339383.html В Бузовне будет проведена реконструкция
В Бузовне будет проведена реконструкция
Государственный комитет по градостроительству и архитектуре приступает к реализации второго этапа конкурсной программы "Архитектурный облик поселков Абшерона".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, конкурсная программа охватит поселок Бузовна.
С конкурсным заданием, условиями участия, правилами и другими деталями можно ознакомиться на сайте www.absheronsimasi.az.
Напомним, что первый этап конкурсной программы охватывал поселки Рамана, Пиршаги и Амирджан.
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