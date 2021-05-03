В Бузовне будет проведена реконструкция

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре приступает к реализации второго этапа конкурсной программы "Архитектурный облик поселков Абшерона".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, конкурсная программа охватит поселок Бузовна.

С конкурсным заданием, условиями участия, правилами и другими деталями можно ознакомиться на сайте www.absheronsimasi.az.

Напомним, что первый этап конкурсной программы охватывал поселки Рамана, Пиршаги и Амирджан.