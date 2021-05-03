https://news.day.az/society/1339413.html У бывшего заключенного изъяли крупную партию героина
У бывшего заключенного изъяли крупную партию героина
Задержан подозреваемый в торговле наркотиками.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, житель Сумгайыта Э. Сулейманов, подозреваемый в торговле наркотиками, был задержан в результате операции, проведенной Главным управлением по борьбе с наркотиками. При личном обыске у него было обнаружено более 46 граммов героина.
При обыске дома, где он жил, было изъято 19 килограммов 600 граммов героина и электронные весы.
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