У бывшего заключенного изъяли крупную партию героина

Задержан подозреваемый в торговле наркотиками.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, житель Сумгайыта Э. Сулейманов, подозреваемый в торговле наркотиками, был задержан в результате операции, проведенной Главным управлением по борьбе с наркотиками. При личном обыске у него было обнаружено более 46 граммов героина.

При обыске дома, где он жил, было изъято 19 килограммов 600 граммов героина и электронные весы.