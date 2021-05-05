В Баку пара намеренно портила продукты в маркете

Установлены личности молодого человека и девушки, которые несколько дней назад поделились в соцсетях кадрами, демонстрирующими, как они намеренно портят продукты питания в одном из маркетов столицы.

Об этом Day.Az сообщил представитель пресс-службы МВД, лейтенант полиции Зейни Гусейнов.

В ходе проведенного сотрудниками Насиминского РУП расследования выяснилось, что это были жители Баку Рустам Оруджев и Хаяла Велиева. Они возместили нанесенный магазину ущерб.

Р.Оруджев и Х.Велиева сказали, что сожалеют о содеянном.