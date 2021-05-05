https://news.day.az/society/1340009.html В Баку пара намеренно портила продукты в маркете - ВИДЕО
В Баку пара намеренно портила продукты в маркете - ВИДЕО
Установлены личности молодого человека и девушки, которые несколько дней назад поделились в соцсетях кадрами, демонстрирующими, как они намеренно портят продукты питания в одном из маркетов столицы.
Об этом Day.Az сообщил представитель пресс-службы МВД, лейтенант полиции Зейни Гусейнов.
В ходе проведенного сотрудниками Насиминского РУП расследования выяснилось, что это были жители Баку Рустам Оруджев и Хаяла Велиева. Они возместили нанесенный магазину ущерб.
Р.Оруджев и Х.Велиева сказали, что сожалеют о содеянном.
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