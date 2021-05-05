https://news.day.az/society/1340046.html Сильный ветер повалил деревья в Баку - ФОТО
Сильный ветер повалил деревья в Баку - ФОТО
В Баку порывистый ветер повалил 15 больших деревьев, сообщили Day.Az в отделе охраны растений Хозяйственного объединения по озеленению при Исполнительной власти (ИВ) столицы.
"Сильный ветер повалил деревья в Наримановском, Насиминском и Бинагадинском районах. На место прибыли работники структур ИВ, которые убирают деревья с территории", - сказали в объединении.
В Наримановском районе столицы поваленное ветром дерево повредило фонарный столб.
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