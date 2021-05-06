Скончался офицер Внутренних войск МВД Азербайджана

Скончался лейтенант Внутренних войск МВД Азербайджана Руфат Набизаде. Он был участником Отечественной войны и прошел боевой путь до города Шуша, сообщает Day.Az со ссылкой на МВД.

Распоряжениями Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева Руфат Набизаде был награжден медалями "За освобождение Физули", "За освобождение Джебраила" и "За освобождение города Шуша".

На войне он получил тяжелую контузию и проходил лечение в госпитале МВД, где скончался пятого мая.